СМИ: людям по всему миру много лет снится один и тот же человек

История о человеке, который снится людям по всему миру снова набирает популярность в интернете. «КП» попыталась разобраться в этом феномене.

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По легенде в 2006 году в американской психиатрической клинике женщина нарисовала портрет человека, который постоянно снился ей. Позже, увидев этот рисунок, аналогичные заявления сделали и другие пациенты. Затем, в 2008 году, этот мужчина приснился маркетологу по имени Андреа Нателла и предложил сделать сайт о нем. Портал существует до сих пор. С помощью него выяснилось, что неизвестного мужчину видят люди по всему миру.

Данная история в 2010-х стала сенсацией, но через время выяснилось, что сайт, посвященный феномену, связан со страничной под названием Guerriglia Marketing или «Партизанский маркетинг». Тогда же Нателла признался, что портал является просто выдумкой. Однако теперь это признание заблокировано и в его копии, которая сохранилась в поисковых машинах, нет ни слова о том, что это выдумка.

Предполагалось, что вся эта история была затеяна для рекламы фильма «Он» компании Ghost House Pictures. Согласно его сюжету, простой парень узнает, что тысячи незнакомых людей видят его во сне. Однако в итоге фильм так и не вышел, а история забылась.

Теперь же она набирает популярность с новой силой. В социальных сетях уже собрали несколько десятков тысяч историй из США, Австралии, Италии, Великобритании и Иордании о снах с мужчиной, которого никто не знает, но видят.

Психологи объясняют этот феномен тем, что мозг просто перенес в сон людей лицо, которое они увидели в интернете. Однако далеко не всех оно устраивает. В частности, есть теории, что неизвестный мужчина является неким обобщенным пра-человеком или даже Богом. Еще одна теория гласит, что некая корпорация наняла экстрасенса, который умеет проникать в сны людей и либо он сам так выглядит, либо создал себе такой образ силой мысли. В общем однозначного ответа нет.

«КП» решила провести свое расследование данной загадки и начать его с поисков Нателлы, о котором с 2015 года ничего нет. Издание выяснило, что Андреа Нателла является псевдонимом. До этого его звали Лютером Блиссетом, что также является вымышленным именем, но с другой интересной историей.

В 1980-е годы был футболист, которого звали Лютер Блиссет. Поскольку в Италии это имя и фамилия звучали смешно, в 1990-е годы активисты решили придумать несуществующего человека с таким именем, который организовывал вечеринки, вел шоу на радио и многое другое. Суть заключалось в том, что Лютером Блиссетом мог стать, кто угодно. Отсюда несложно провести параллель к неизвестному мужчине во снах, который тоже может быть кем угодно.

Также «КП» выяснила, что «Партизанский Маркетинг», директором которого значится Нателла, не является и не являлось рекламным агентством, хотя и маскируется под него. При этом сайт о неизвестном мужчине до сих пор продолжает существовать, что означает, что за его домен кто-то платит. Портал не обновляется, но форум на нем продолжает жить.

Таким образом в «КП» считают, что за феноменом может стоят некая организация. Однако ее цель остается неизвестной.