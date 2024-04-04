Модный бренд выпустил сладкие и съедобные наушники

Известный модный бренд MSCHF представил съедобные наушники, вдохновленные дизайном популярных AirPods от Apple. Страница сладости Candy Airpod появилась на сайте компании.

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Как пишет производитель, наушники выполнены из кондитерских ингредиентов и слушать музыку в них не получится. В их состав входят: изомальт, вода, менее 2% натуральных и искусственных ароматизаторов, пищевой краситель. Продукт не содержит ГМО, жиров и аллергенов, а также произведен на предприятии, свободном от орехов. Одна упаковка Candy Airpod содержит 10 калорий.

Съедобные наушники были выпущены 2 апреля и разошлись с невероятной скоростью. Одну коробку Candy Airpod, в которой всего две конфеты, оценили в $50 (около 4,6 тыс. руб.). По словам успевших купить наушники, конфеты обладают освежающим вкусом мяты.

Тем не менее пользователей смутило ценообразование необычных конфет, даже несмотря на то, что они дешевле настоящих наушников AirPods.

Бренд MSCHF известен своими большими красными сапогами, самой маленькой в мире сумкой и другими необычными аксессуарами.

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