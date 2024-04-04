Анализ обводных каналов за пределами города выявил новые мутации COVID-19

Американские ученые проанализировали обводные каналы за Лас-Вегасом. Рядом с этими каналами расположены лагеря людей, живущих без определенного места жительства. В обводных каналах содержалось такое же количество вируса SARS-CoV-2, что и в городской канализации. Также ученые обнаружили три новых мутации вируса, о которых не говорилось в ранее опубликованных отчетах.

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По словам авторов, анализ инфраструктуры, относящейся к незащищенным группам населения, может предупредить общественность о неожиданных мутациях. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.Чтобы лучше понять распространение COVID-19 во время пандемии, американские исследователи расширили эпиднадзор за сточными водами. Они собирали информацию о вирусах, которые содержатся в воде в зданиях, подключенных к местной канализации. Однако этот анализ не учитывал воздействие вирусов на людей, проживающих на улице.

Помимо физического влияния коронавируса, пандемия усугубила социально-экономический кризис в США и увеличила количество людей, проживающих в лагерях под открытым небом без доступа к городской канализации.Теперь ученые решили исследовать обводные каналы, используемые для защиты от наводнений. Выше по течению рядом с ними проживают незащищенные группы населения.

С декабря 2021 года по июль 2022 года исследователи тестировали два обводных канала вокруг Лас-Вегаса на SARS-CoV-2. Оказалось, что РНК коронавируса содержалось в 25% образцов. Затем ученые идентифицировали линии SARS-CoV-2 — их состав соответствовал пробам городских сточных вод. Чаще всего вирусы в обводных каналах соответствовали омикронному варианту. Всего исследователи выявили 22 мутации вируса. 10 из них относились к альфа-варианту SARS-CoV-2, однако они были найдены в январе 2022 года, то есть через год после пика этой мутации.

Компьютерный анализ вирусных последовательностей выявил еще три новых мутации SARS-CoV-2, однако пока ученые не могут сказать, как эти изменения скажутся на действии вируса. Мутации никогда не упоминались в опубликованных отчетах.По словам авторов, экологический надзор за инфраструктурой, не привязанной к зданиям, позволяет лучше понимать состояние здравоохранения среди незащищенных групп населения. Мониторинг водных путей может предупредить общественность о неожиданных мутациях вирусов.