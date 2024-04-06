Новый Samsung Galaxy Z Fold6 получит характеристики трехлетней давности

Готовящийся к выходу Samsung Galaxy Z Fold6 получит те же характеристики аккумулятора и зарядки, что и Galaxy Z Fold3 2021 года. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe.

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По данным инсайдера, Galaxy Z Fold6 предложит аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью всего в 25 Вт. О скромной мощности зарядки ранее сообщали другие инсайдеры.

Использование такой медленной зарядки в смартфоне 2024 года, как пишет Android Authority, может разочаровать, так как конкурирующие устройства уже несколько лет предлагают более быструю зарядку. Например, складной смартфон OnePlus Open, также известный как Oppo Find N3, оснащается аккумулятором емкостью около 4800 мАч и имеет скоростную зарядку на 67 Вт, а Honor Magic V2 и Huawei Mate X5 при аккумуляторе около 5000 мАч — 66 Вт.

По слухам, Samsung Galaxy Z Fold6 получит чуть более широкий экран, меньший вес, титановый корпус и чип Snapdragon 8 Gen 3. По многим другим характеристикам новинка не будет отличаться от предшественника.