Археологи установили метод создания самых древних копий

Метод расщепления использовали не только Homo sapiens, но и другие, более ранние представители рода Homo. К такому выводу пришли археологи из Университета Рединга, работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы исследования изучали коллекцию, известную под названием «Шенингенские копья», которая состоит из самых древних образцов деревянных орудий, обнаруженных к данному моменту. Их достали во время раскопок плейстоценовой стоянки недалеко от Шенингена, ее возраст составляет 300 тысяч лет. Всего в коллекцию входят 187 деревянных артефактов, в том числе сделанные из костей и скелетных остатков травоядных животных. Для их изучения археологи использовали новые методы визуализации, в том числе 3D-микроскопия и микротомография.

Они разделили все предметы на две группы по методу производства. В первую они включили орудия, изготовленные из круглой деревянной заготовки подходящей толщины. Ее очищали от веток и соскабливали кору, а затем заостряли концы копья.

Во вторую же группу вошли предметы, изготовленные методом расщепления. Почти все они были сделаны из ели и довольно толстых стволов. Таким образом при создании орудий оставалось еще много невостребованного материала, из которого делали небольшие предметы, в том числе шилья и заколки.

Археологи уверены, что нашли первое доказательство того, что методом расщепления создавали орудия не только Homo sapiens, но и другие представители рода Homo. При этом пока ученым не удалось определить конкретный вид ранних людей, ответственных за их создание из-за отсутствия доказательств и данных об останках гомининов на стоянке Шенингена. Предполагается, что это могли быть Homo heidelbergensis или ранние неандертальцы.