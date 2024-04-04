Ученые рассказали об опасности тающего снега

За три месяца зимы снег собирает в себя многие вредные вещества, которые во время его таяния несут вред не только природе, но и людям и домашним животным. С таким предупреждением выступили пермские ученые, передает Naked Science.

По словам ведущего инженера и профессионального биолога кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Марии Комбаровой, снег является «хорошим сорбентом, поскольку на него "налипают" загрязнения, находящиеся в воздухе». В частности, в тающем снеге могут содержатся аммиак, формальдегид, сероводород, диоксид азота и оксиды углерода.

«Когда снег начинает таять, эти вещества в виде пыли разносятся ветром и оседают на асфальте, автомобилях, стенах домов, окнах, шторах, подоконниках, одежде и коже человека. На людей, склонных к аллергии, содержащая вредные вещества пыль оказывает особо сильное воздействие: появляются проблемы с дыханием и кожными покровами, например, учащаются приступы астмы и обостряется экзема. У детей начинают слезиться глаза», — добавила Комбарова.

В качестве профилактики она посоветовала после улицы мыть руки и лицо, а также каждые три-четыре дня протирать подоконник и раз в две недели стирать шторы.

Также тающий снег представляет опасность для домашних животных, особенно собак. Инфекция в их организм может попасть через ранки и трещины на подушечках лап, которые образуются из-за едких веществ, и с пылью, оседающей на их шерсти. Предотвратить это можно с помощью обуви для животных, мытья и чистки глаз и слизистых оболочек.