В России создадут цифровые паспорта отелей. Благодаря этому туристы смогут получить достоверную информацию о гостиницах и оставить обратную связь. Об этом сообщил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник в ходе парламентских слушаний в Госдуме. Согласно презентации главы ведомства, цифровой паспорт будет содержать сведения, подтвержденные при классификации: количество звезд, вид отеля, его номерной фонд, услуги, цифровые копии документов, адрес, юридические данные, сайт и контакты. Кроме того, в паспорт планируется включить информацию о наличии услуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, о том, что в обязательном порядке будет в выбранном номере, о минимальном обязательном наборе услуг, дополнительных услугах, отличительных признаках гостиницы. Также пользователи смогут оставить обратную связь о работе отеля, прочитать отзывы о гостинице, участвовать в опросах.