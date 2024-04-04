Xiaomi прекратит поддержку более 30 фирменных смартфонов

Компания Xiaomi назвала все смартфоны, поддержка которых будет прекращена в 2024 году. Об этом сообщает портал HyperOS Updates.

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Согласно источнику, указанные смартфоны еще получат в 2024 году обновление, которое станет для них последним. Кроме того, часть из смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco не будут обновлены до новой прошивки HyperOS.

Так, во втором квартале 2024 года в последний раз обновление получат смартфоны серии Redmi Note 10, Redmi 10, Poco X3 GT, C31 и C40. Вместе с тем многие устройства будут обновлены в 4 квартале 2024 года, и часть из них даже получит HyperOS 1.0. Среди них: серия Redmi K40, Redmi Note 11, 11 Pro, 11S, 11T, все модели Xiaomi Mi 10, Civi 1, MIX 4, MIX FOLD 1, 11 Lite и планшеты серии Xiaomi Pad 5.

Обновление также выйдет и для Redmi 11, Poco F3, M4 Pro 5G, M5s, C50, X4 GT и Redmi A1.

Окончание поддержки означает, что смартфоны перестанут получать не только новые версии Android и новые функции, то также и патчи безопасности. Из-за этого пользоваться устройствами будет небезопасно, так как они не будут защищены от новых уязвимостей.

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