Российский математик разработал модель влияния соцсетей на мнение людей

Доцент кафедры высшей математики МФТИ Иван Козицин рассчитал, как меняется мнение человека в зависимости от его окружения в социальных сетях и информационного обмена. Об этом пишет издание NakedScience.

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В своей работе, опубликованной в журнале Chaos, Solitons & Fractals, ученый представил модель, которая состоит из агентов, а также связей между ними, которые определяют структуру взаимодействий. Также учитывается обновление мнений, процесс принятия решений на основе новой информации и уровней влияния субъектов.

«Целью этого исследования было нахождение оптимальных управляющих стратегий в социальных сетях — речь может идти, например, о продвижении некоторого продукта на рынке. (…) Основной вызов заключался в построении такой модели социальной системы, которая была бы устойчива к нашему незнанию устройства социального влияния, и эту модель можно было бы легко перенастроить при появлении новых данных», - пояснил Иван Козицин, являющийся также научным сотрудником Института проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН.

По его словам, в исследовании применялась теория оптимального управления, благодаря чему удалось разработать несколько моделей и алгоритмов. В результате были построены два численных метода: прямой метод и метод прямой-обратной прогонки. С помощью них нашли оптимальные стратегии управления динамикой мнений в социальных сетях в различных заданных условиях.

Ученый отметил, что у представленной им модели пока есть недостатки, в частности, не удается «точно описать динамику сильно коррелированных социальных систем», например, сообществ людей, имеющих одинаковые взгляды. И в модели не учитывается то, насколько активны пользователи в соцсетях.

При этом в дальнейшем Иван Козицин намерен «учитывать алгоритмы ранжирования в социальных медиа».

Согласно данным опроса, проведенного ранее Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в России растет число людей, которые выбирают мессенджеры в качестве основного источника информации. Так, за два года этот процент вырос почти в три раза с 4 до 11%. А социальные блоги, сети назвали в качестве основного источника 14% респондентов.