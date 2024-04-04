Ареал самого большого жука России сократится к 2070 году

Российские ученые впервые смоделировали современный ареал обитания самого крупного жука в России — реликтового усача. Исследователи изучили изменение его распространения к 2070 году по четырем климатическим сценариям: RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5. В ходе моделирования учитывали 19 биоклиматических параметров. Оказалось, что к 2070 году ареал жука сократится при любых сценариях. Результаты исследования опубликованы в журнале Forests, сообщает пресс-служба ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН.

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Реликтовый усач (Callipogon relictus) — самый крупный жук в России. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации и обитает в нашей стране только на Дальнем Востоке. В целом род Callipogonраспространен в Южной Америке и только один вид — реликтовый усач — обитает в Северо-Восточной Азии. Реликтовый усач является исчезающим видом на территории всего ареала (как в России, так и в Китае, на Корейском полуострове) и находится под угрозой исчезновения. Именно поэтому остро стоит проблема его сохранения и прогнозирования его распространения в будущем.

Российские биологи смоделировали изменение распространения реликтового усача к 2070 году. Они использовали четыре климатических сценария: RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5. Цифры в этих сценариях указывают на ожидаемую предельно допустимую величину изменения радиационного баланса Земли (в Вт/м2) в 2100 году от начала «индустриальной эпохи».

Как оказалось, основной вклад в распространение реликтового усача вносит количество осадков в засушливые месяцы, обеспечивающее влажность субстрата в период лёта, высота над уровнем моря и температура наиболее жаркого месяца года (совпадающего с периодом лёта жуков). При любом из рассчитанных сценариев изменения климата прогнозируется сокращение ареала реликтового усача.

Ученые подчеркивают, что прогнозируемое сокращение ареала реликтового усача удалось рассчитать, лишь применив комплексный подход к моделированию.

Прямое воздействие повышения количества осадков и температуры воздуха могло бы дать положительный эффект для распространения вида. В целом это способствует распространению широколиственных видов растений, обеспечивающих субстрат для развития личинок. Но значительное сокращение природных местообитаний из-за сведения лесов, пожаров и ухудшения качества широколиственных насаждений приведет к потере крупного валежа на всей площади ареала вида. Таким образом, выживание реликтового усача напрямую зависит от сохранения малонарушенных долинных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Именно эти леса характеризуются максимальным биологическим разнообразием и в полной мере выполняют климаторегулирующие и поглощающие функции.