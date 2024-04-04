В России призвали начать регулировать рынок товаров Apple

В России необходимо начать регулировать рынок товаров Apple, чтобы оказать влияние на компанию, которая вводит ограничения для российских пользователей. С таким предложением в беседе с телеканалом «360» выступил эксперт финансового рынка Андрей Бархота, комментируя запрос ФАС на объяснение позиции компании по ограничению бесконтактной оплаты.

Эксперт отметил, что в России возник парадокс в отношении гаджетов Apple — несмотря на подобные ограничения, продажи техники в стране только растут.

«У нас идет определенный культ устройств Apple в части того, что истеблишмент и элита обладают устройствами Apple, а не андроид, и это все культивируется. <...> было бы правильно ввести какую-то отчетливую позицию с точки зрения регулирования рынка самих этих смартфонов и гаджетов», — указал аналитик.

По его мнению, в стране нужно выделять больше преференций другим компаниям, которые поставляют устройства на операционной системе Android.

4 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала у компании Apple прояснить позицию по ограничениям для бесконтактной оплаты на смартфонах. Как установили антимонопольщики, из App Store были удалены мобильные приложения банков России, а новые магазин не допускает. Кроме того, отмечается, что Apple разрешает использовать бесконтактную оплату только через систему Apple Pay и не позволяет привязывать российские банковские карты организаций с удаленными приложениями.