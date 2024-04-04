Люди оказались «заразнее» крыс

Крысы и летучие мыши считаются самыми активными переносчиками вирусов, способных заразить человека, но на самом деле люди гораздо опаснее для других видов, чем грызуны и рукокрылые для человечества. Об этом свидетельствует новое исследование британских ученых, о котором рассказал портал ScienceAlert.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) хотят выяснить, как и почему вирусы эволюционируют. Это поможет понять, как новые вирусные заболевания возникают у людей и животных

Среди 32 рассмотренных вирусных семейств исследователи выделили способные заразить организм человека. Если подсчитать частоту переходов между видами, то в 64 процентах случаев речь шла о переходе вируса от человека к другому животному в результате антропонозной инфекции (заражает и людей, и зверей).

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Исследователи подчеркнули, что человеческое население Земли огромно и распространено по всей планете. Это дает вирусам, которые переносят люди, больше возможностей успешно перейти на нечеловеческих хозяев.

Если вирус, переносимый людьми, заразит новый вид животных, этот вирус продолжит процветать, даже если будет искоренен среди людей. В итоге он сможет развить новые штаммы, прежде чем снова заразит человека.

Во время пандемии ученые стали свидетелями случаев повторного распространения вируса, в том числе среди диких оленей и норок. Антропоноз представляет собой огромный риск для исчезающих видов, подчеркнули в UCL.

Ученые пришли к выводу, что люди - лишь один узел в большой и сложной сети переносчиков, участники которой бесконечно обмениваются вирусами. При этом 81 процент таких обменов не связан с заражением людей.

Известно более 1,6 миллиона вирусов животных, но менее 0,1 процента из них вызывают инфекции у человека. Однако пример Covid-19 показал, что достаточно одного перехода вируса, чтобы нанести ущерб.