Реконструирован скелет первой «ходячей» рыбы

Ученые обнаружили ключевые изменения в скелете древних рыб, которые предвещали появление способности ходить. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Палеонтологи завершили новую реконструкцию скелета тиктаалика — ископаемой «ходячей» рыбы возрастом 375 миллионов лет, которая считается первым известным промежуточным звеном между рыбами и сухопутными четвероногими позвоночными. Микрокомпьютерная томография позволила выявить замурованные в камне позвонки и ребра.

В отличие от большинства рыб, у которых позвонки и ребра почти одинаковы по всей длине туловища, осевой скелет позвоночных характеризуются резкими различиями в области головы и хвоста. Брюшные плавники рыб эволюционно связаны с задними конечностями четвероногих, однако в ходе эволюции задние конечности и таз стали намного больше и образовали соединение с позвоночником, необходимое для поддержки тела.

До сих пор ученые не знали, как таз тиктаалика, считающийся переходной формой между рыбами и сухопутными позвоночными, связан с осевым скелетом. Оказалось, что у этого существа имелись уникальные ребра, которые через связку соединялись с тазом. Хотя предполагается, что тиктаалик не мог ходить по суше, вероятно, он был способен отталкиваться плавниками от дна.