Google хочет взимать плату за услугу поиска при помощи ИИ

Американский IT-гигант Google изучает возможность введения платы за услугу поиска в интернете при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Под ИИ-поиском подразумевается обработка запросов и выдачи Gemini, фирменным чат-ботом Google. Например, премиальные сервисы Gemini уже доступны в других онлайн-продуктах Google вроде Gmail и Google Docs.

Хотя Google уже ведет работу по интеграции Gemini в поиск, сообщается, что руководство компании еще не приняло окончательного решения об их платном запуске. Если же в Google решат в пользу ввода платных возможностей, компания будет искать подходящий момент для их релиза. После этого функция классического веб-поиска продолжит оставаться бесплатной.

Поиск Google с функциями ИИ, так называемый SGE (Search Generative Experience), уже работает в тестовом режиме с мая 2023 года. Он доступен крайне ограниченному числу пользователей, которые оформили платную подписку Google One, предоставляющую больший объем облачного хранилища. Поиск с ИИ предлагает подробные ответы на конкретные вопросы людей и выводит ссылки на дополнительную информацию.

FT пишет, что Google не спешит расширять тестирование SGE, так как компании содержание такого сервиса обходится дороже, чем содержание классического поиска. Дело в том, что генеративный ИИ потребляет гораздо больше вычислительных ресурсов, чем традиционные серверные кластеры.