Стоит ли покупать умные часы OnePlus Watch 2

На YouTube-канале рассказали подробно о смарт-часах Watch 2 от компании OnePlus.

В комплекте с часами OnePlus Watch 2 вы получите ремешок, краткое руководство, магнитное зарядное устройство, кабель. Рамки у модели выполнены из нержавеющей стали, экран покрыт сапфировым стеклом 2,5D, а с тыльной части — пластик. Качество сборки хорошее.

У часов есть две механические кнопки. Из плюсов — можно поставить на них необходимые команды.

Диагональ экрана у Watch 2 составляет 1,43 дюйма, матрица — AMOLED. Частота обновления дисплея — 60 Гц. Яркость у него хорошая, по замерам ведущего, — около 925 люксов. Этого хватит для пользования часами в солнечный день.

Работают часы на базе двух процессоров: основной Snapdragon W5 Gen 1 и дополнительный BES2700BP. Оперативной памяти 2 ГБ, внутренней — 32 ГБ. Есть также 4 ГБ EMMC для RTOS.

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В меню часов, помимо режимов тренировок, есть фонарик, компас, контакты, погоду и пр. Ёмкость аккумулятора — 500 мА*ч, полностью заряжается гаджет за 1 час. Время автономной работы — 3,5 суток (с интеллектуальным режимом при стандартном использовании). Также часы имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Вывод

Среди минусов OnePlus Watch 2 можно назвать отсутствие функции прокрутки на кнопке для перемещения по интерфейсу, отсутствие возможности подключить нагрудный датчик, большие рамки у дисплея, отсутствие возможности «в стоке» загрузить маршрут для тренировки, отсутствие управления жестами, небольшое количество циферблатов, невозможность настроить панель быстрого доступа, устаревший процессор, отсутствие активации экрана при уведомлениях, слабый вибромотор, необходимость доработки мобильного приложения.

Модель OnePlus Watch 2 всё равно ещё довольно «сыровата». Рассматривать её имеет смысл при стоимости менее 20 тысяч рублей. В остальном же эти часы обладают большим количеством стандартных для смарт-часов функций.