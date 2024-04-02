В России произошел сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Больше всего пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. Также были отмечены проблемы с уведомлениями и работой сайта.

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы и Московской области (28 процентов), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14 процентов). О проблемах в работе мессенджера также сообщили пользователи из Нижегородской и Свердловской областей, а также из Краснодарского края.

В марте пользователи также жаловались на работу мессенджера. Отмечалось, что трудности возникли с загрузкой фото и видео и при использовании мобильного приложения.