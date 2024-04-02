Представлен среднебюджетный смартфон OnePlus Nord CE4

Компания OnePlus добавила в линейку Nord новейший смартфон среднего класса – OnePlus Nord CE 4 5G. Девайс оснащен мощным чипом Snapdragon 7 Gen 3, и составит достойную конкуренцию недавно анонсированным устройствам среднего класса, таким как Nothing Phone (2a), Redmi Note 13 Pro+ и Realme 12 Pro.

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Экран

OnePlus Nord CE 4 5G получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2412×1080 пикселей), частотой обновления до 120 Гц, частотой дискретизации 210 Гц и затемнение PWM 2160 Гц. Поддерживается технология HDR 10+ и глубина цвета 10 бит. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном.

Аппаратная основа

Nord CE 4 5G работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с графическим процессором Adreno 720, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Поддерживаются microSD-карты до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч (самой большой в устройствах Nord).

В комплект поставки входит зарядное устройство SuperVOOC мощностью 100 Вт. От 0 до 100% аппарат зарядится всего за 29 минут. Battery Health Engine продлит срок службы батареи до 4 лет циклов зарядки.

Камеры

На тыльной стороне расположена двойная основная камера:

главный датчик Sony LYT600 на 50 Мп, 1/1,95", f/1.8, 0,8 мкм, автофокус (CAF+PDAF), цифровой зум 20х (10х для видео), OIS+EIS, 5 линз;

широкоугольный объектив Sony IMX355 на 8 Мп, 1/4", f/2.2, 1,12 мкм, фиксированный фокус, угол захвата 112°.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

Смартфон способен снимать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду с основной камеры (видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду для сверхстабильного видео) и 1080p со скоростью 30 кадров в секунду с фронтальной камеры.

Прочее

OnePlus Nord CE4 работает под управлением OxygenOS 14 (Android 14). Смартфон получит два крупных обновления ОС и в общей сложности трехлетние исправления безопасности. Модель CE впервые имеет официальный рейтинг защиты от пыли и влаги по стандарту IP54.

Благодаря функции Aqua Touch дисплей может распознавать прикосновения, даже если он мокрый. Кроме того, смартфон имеет внутреннюю амортизацию и прошел испытания на устойчивость к падению на мрамор с высоты 1,5 метра.

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Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и наличие стерео-динамиков с Dolby Atmos.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи OnePlus Nord CE4 стартуют с 4 апреля. Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: Dark Chrome (с глянцевой серой металлической отделкой) и Celadon Marble (нефритово-зеленый с мраморной текстурой).

Цена: