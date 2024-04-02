Google начала блокировать массовые рассылки для защиты от фишинга

Google теперь автоматически блокирует электронные письма, отправленные массово, если они не соответствуют строгим правилам и не проходят проверку на спам. Так интернет-гигант будет бороться с фишинговыми и спамерскими атаками.

© Unsplash

Ещё в октябре Google предупреждала о нововведениях: те, кто планирует отправлять Gmail-аккаунтам более 5000 сообщений ежедневно, должны настроить для своих доменов имейл-аутентификацию SPF/DKIM и DMARC.

Новые правила также требуют, чтобы отправители массовых электронных писем избегали нежелательных сообщений и предоставляли возможность отписаться от рассылки одним кликом. Необходимо также отвечать на запросы получателей по поводу отписки не позднее двух дней.

Показатель спама обязан быть ниже 0,3%, а поле «От» не должно выдавать себя за Gmail. Несоблюдение всех перечисленных требований может привести к проблемам с доставкой почты или к автоматической отправке их в папку «Спам».