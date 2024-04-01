Появилось фото специальной версии Xiaomi Civi 4 Pro

Спереди, как iPhone 15, а сзади — непонятно что: в сеть слили фото специальной версии Xiaomi Civi 4 Pro
В сеть просочились фотографии ограниченной черно-белой версии Xiaomi Civi 4 Pro.
Дизайн смартфона неоднозначный: спереди он напоминает iPhone 15 с овальным вырезом под фронталку, а сзади – непонятно что.
Главная фишка устройства – Leica Summilux: система камер, разработанная совместно с Leica. Она включает 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную портретную камеру и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.
Другие особенности:
- Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Быстрая память: LPDDR5X и UFS 4.0
- Высокий результат в AnTuTu: 1.6 млн баллов
Xiaomi Civi 4 Pro Special Edition – это интересный смартфон с необычным дизайном и мощными характеристиками. Правда, пока что компания не назвала ни цену, ни дату начала продаж новинки.
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