Появилось фото специальной версии Xiaomi Civi 4 Pro

В сеть просочились фотографии ограниченной черно-белой версии Xiaomi Civi 4 Pro.

Дизайн смартфона неоднозначный: спереди он напоминает iPhone 15 с овальным вырезом под фронталку, а сзади – непонятно что.

Главная фишка устройства – Leica Summilux: система камер, разработанная совместно с Leica. Она включает 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную портретную камеру и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

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Другие особенности:

Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Быстрая память: LPDDR5X и UFS 4.0

Высокий результат в AnTuTu: 1.6 млн баллов

Xiaomi Civi 4 Pro Special Edition – это интересный смартфон с необычным дизайном и мощными характеристиками. Правда, пока что компания не назвала ни цену, ни дату начала продаж новинки.