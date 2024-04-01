США ввели запрет на ввоз и продажу части ноутбуков в Китай

США ввели новые ограничения на поставку ИИ-чипов и оборудования для них в Китай с целью сдерживания технологической промышленности этой страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пересмотренные правила основываются на ограничениях, введенных в октябре 2023 года. Объем изменений в документе занимает 166 страниц. В частности, ограничения на поставки чипов в КНР также распространяются на ноутбуки, содержащие эти чипы. Новые правила вступят в силу 4 апреля.

До этого британская газета Financial Times писала, что крупные компании Китая, опасаясь введения новых ограничений со стороны США на экспорт в Китай чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта, стали срочно закупать чипы американского производителя Nvidia. По информации источников издания, китайские интернет-гиганты, находясь в состоянии ажиотажа, уже сделали заказы на $5 млрд. Речь идет о приобретении высокопроизводительных чипов Nvidia, необходимых для создания генеративных систем искусственного интеллекта.