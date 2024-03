Ученые превратили углекислый газ в этилен

Научно-исследовательская группа разработала новый электрохимический катализатор, способствующий превращению углекислого газа (CO2) в этилен (C2H4). Ученые из университетов DGIST и Sogang разработали технологию, позволяющую значительно увеличить производство этилена путем внесения витамина C в катализатор системы гетерогенного типа для снижения концентрации CO2 в атмосфере.

© © Ferra

Основываясь на наблюдении, что концентрация CO2 воздухе влияет на уровень витамина C в плодах, исследователи синтезировали витамин C с квантовыми точками графена и создали «витамин C усиливающий медный нанопровод» путем соединения синтезированного материала с медью.

Этот подход помог стабилизировать витамин C благодаря наноконфайнменту квантовых точек графена и обеспечил обратимость окислительно-восстановительной реакции. В результате новый катализатор продемонстрировал увеличение производства этилена в 2,9 раза по сравнению с традиционными катализаторами из медного нанопровода.

Ученые также выявили, что витамин C, заключенный в графен, оптимизирует интеграцию промежуточного продукта из окиси углерода и медного катализатора. Это исследование создало перспективы для использования углекислого газа в качестве источника высокоэффективного вещества, способствующего достижению углеродной нейтральности и борьбе с глобальным потеплением.