Xiaomi представила недорогую карманную электробритву

Xiaomi расширила линейку продуктов для персонального ухода, выпустив на китайский рынок электробритву Mijia Electric Shaver S200.

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Эта новая бюджетная модель обладает интеллектуальными функциями и удобным дизайном, что делает ее привлекательным вариантом для пользователей, которые хотят получить гладкое бритье без ущерба для кошелька.

Электробритва S200 оснащена технологией интеллектуального запуска с помощью датчика. Новинка оснащена микромотором с частотой вращения 8000 об/мин, обеспечивающим эффективную и стабильную работу для работы с различными типами волос.

Сетка лезвия с двумя кольцевыми дугами обеспечивает плавное скольжение по коже, делая бритье комфортным.

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S200 поддерживает как сухое, так и влажное бритье, что позволяет использовать пену или гель для еще более комфортного бритья. Благодаря компактному дизайну бритву удобно брать с собой в поездки.

Устройство оснащено аккумулятором, который обеспечивает до 60 минут автономной работы. Доступна же Mijia Electric Shaver S200 в трех цветах: Moon Rock Grey, Glacier Silver и Soft Light White.

На данный момент купить девайс можно по предзаказу на JD.com по около $26.