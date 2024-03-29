WhatsApp научился отправлять видео в HD-качестве

WhatsApp наконец-то даёт своим пользователям выбор качества отправляемых видео. Новая функция уже доступна некоторым тестерам бета-версии 2.24.7.17.

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Теперь пользователи сами решают, какими должны быть их фотографии и видео после отправки. Если вы давно пользуетесь WhatsApp, то вам знакомо разочарование, когда отправленное изображение или видео превращается в размытое пятно.

Это может быть очень обидно, особенно если вы делитесь ценными семейными фотографиями или важными видеомоментами.

К счастью, теперь этой проблеме есть решение.

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WhatsApp добавил новую настройку, которая позволяет выбрать качество отправляемых медиафайлов:

Стандартное качество: оптимизировано для меньшего размера файла и более быстрой отправки.

Высокое качество: приоритетом является четкость изображения и видео, но используется вдвое больше памяти.

Выбранное качество будет использоваться по умолчанию для всех отправляемых медиафайлов, если вы не используете опцию отправки «документа», которая сохраняет контент в исходном качестве без сжатия.