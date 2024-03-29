Смартфоны Pixel 8 получат мобильный ИИ Google с обновлением

Некоторое время назад Google заявила, что Pixel 8 не получит Gemini Nano из-за «аппаратных ограничений».

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Но теперь стало известно, что мобильный ИИ все же будет доступен на этих смартфонах. Pixel 8 получит Gemini Nano в режиме разработчика для функций Summarize in Recorder и Gboard Smart Reply.

Gboard Smart Reply будет генерировать более точные и контекстные умные ответы быстрее.

На Pixel 8 Pro эта функция будет работать с WhatsApp, Line и KakaoTalk.

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Summarize сможет генерировать краткие тезисы из аудиозаписей.

Основное аппаратное различие между Pixel 8 и Pixel 8 Pro — это объем оперативной памяти: 8 ГБ против 12 ГБ.

Google заявила, что запуск больших языковых моделей на телефонах с разным объемом памяти может привести к разному пользовательскому опыту, поэтому компания проводила тесты на Pixel 8.