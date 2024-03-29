Microsoft научит свой браузер потреблять меньше оперативной памяти

Компания Microsoft разрабатывает инструмент для ограничения объема оперативной памяти, потребляемой браузером Edge. Эта функция позволит предотвратить превышение установленных пользователем ограничений, сообщает портал Neowin.

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Нововведение было замечено в Edge Canary пользователем социальной сети X (ранее Twitter) с ником Leopeva64. Так, пользователи Edge смогут выставить предел для потребляемого браузером объема ОЗУ, сместив ползунок на нужный уровень. Отслеживать показатели можно будет в специальном всплывающем меню. Функция будет работать как при использовании самого браузера, так и при запуске игр — их открытие браузер будет определять автоматически.

Такое решение, как считают эксперты Neowin, станет полезным инструментом для всех пользователей Edge, независимо от мощности их компьютера, так как поможет перераспределить ОЗУ для наиболее приоритетных задач. Однако, как предупреждает Microsoft, функция может негативно сказаться на производительности браузера.

Пока что ограничитель потребляемого объема оперативной памяти доступен лишь пользователям последней тестовой версии Edge Canary.