Космонавты России совершат стратосферный прыжок к Северному полюсу

Планируется провести стратосферный прыжок с парашютом на Северный полюс с целью отработки системы выживания в полярных условиях для экипажей будущей Российской орбитальной станции (РОС). Один из участников экспедиции, летчик-космонавт Михаил Корниенко, рассказал о целях и задачах этого мероприятия.

Основные задачи включают испытание спасательных радиомаяков и отработку процедур выживания после нештатной посадки в полярных регионах. Планируется также составление отчета по результатам экспедиции для соответствующих ведомств.

Экспедиция запланирована на период с 2 по 5 апреля, где летчик-космонавт Михаил Корниенко и летчик-инструктор Александр Лынник совершат стратосферный прыжок с самолета Ил-76 на высоте более 10 км. Прыжок на Северный полюс с такой высоты станет мировым рекордом и будет способствовать отработке необходимых навыков для будущих миссий космического плавания.