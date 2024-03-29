Еще не вышедший смартфон Huawei стал самым желанным в Китае

Готовящийся к выходу смартфон Huawei P70 возглавил рейтинг самых ожидаемых товаров среди пользователей китайской социальной сети Weibo. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Согласно источнику, пользователи социальной сети Weibo чаще всего ищут в поиске смартфон Huawei P70, хотя он еще даже не был официально анонсирован производителем. Тем не менее уже известно, что предстоящий флагман будет мощным и быстрым, что утверждает авторитетный инсайдер Digital Chat Station. По его данным, смартфоны Huawei P70 могут появиться на официальном сайте производителя в любой момент.

Некоторые китайские пользователи, увидевшие, что Huawei P70 возглавляет поисковые запросы, начали безрезультатно искать его в официальном магазине Huawei Mall. Однако сотрудники офлайн-магазина Huawei сообщили, что предзаказ на серию Huawei P70 будет доступен в начале апреля, вероятно, тем самым раскрыв информацию, которая официально не сообщалась.

По слухам, на внутреннем совещании компания Huawei позиционировала серию P70 как более важную, чем флагманскую серию Mate, так как новинка должна стать лучшим камерофоном.

Когда именно будет представлен Huawei P70, сколько моделей войдут в линейку, сколько они будут стоить и стоит ли ждать их в России, не сообщается.