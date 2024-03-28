РКН на фоне теракта в Крокусе призвал не переписываться с незнакомцами

Роскомнадзор призвал россиян ограничить сообщения от незнакомцев, изменив настройки приватности. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Роскомнадзора.

«Если вам поступило подозрительное сообщение, не вступайте в переписку и сразу блокируйте контакт», — призвали в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что для того, чтобы ограничить получение нежелательных сообщений в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», можно установить настройки приватности, разрешающие звонки и сообщения только друзьям, а заявки на добавление в друзья — только друзьям друзей.

В РКН напомнили, что несовершеннолетние являются наиболее уязвимыми перед различными видами угроз в интернете, и призвали родителей рассказать детям об угрозах в интернете.

До этого Роскомнадзор сообщил о многократном повышении нагрузки на интернет-сервисы после теракта в «Крокус Сити Холле».

В ходе расследования теракта одни из подозреваемых рассказал, что его завербовали в Telegram.