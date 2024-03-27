Ученые зафиксировали рост объема мозга человека в течение века

Исследователи Калифорнийского университета (University of California Davis) опубликовали на портале JAMA Neurology результаты, полученные в ходе исследования, проводившегося с 1999 по 2019 год.

В ходе работы над проектом специалисты провели магнитно-резонансную томографию головного мозга (МРТ) 5209 участникам исследования в возрасте от 30 до 62 лет, рожденным в период 1930-1970-х годов.

Анализ собранных данных показал, что средний объем мозга у тех, кто родился в 1930-х, составил 1234 миллилитра. У людей, рожденных в 1970-х годах, этот показатель вырос до 1321 миллилитра, что примерно на 6,6% больше.

Кроме того, подросли и отдельные области: белое вещество увеличилось на 8%, серое вещество – на 15%.

Неврологам удалось выяснить, что увеличенный объем мозга коррелирует со сниженным риском развития деменции у более молодого поколения.

Ученые предположили, что такая «гипертрофия» создает больший когнитивный резерв для предотвращения возрастного снижения внимания, памяти, скорости реакции и других навыков.

«Более крупная структура мозга представляет собой больший мозговой резерв и может смягчать последствия возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции в пожилом возрасте», — подчеркнули специалисты.

Вместе с тем, заметили специалисты из Университета Ольстера, увеличение размеров мозга не означает роста IQ. Они уточнили, что в период с 1950 по 2014 год IQ упал почти на 3% в среднем.

По данным норвежских ученых Брента Братсберга и Оле Рогеберга, изучивших результаты 730 тысяч IQ-тестов, проведенных за период с 1970 года по 2009 год, интеллект испытуемых снижался со скоростью в среднем 7 баллов за поколение.