В Кремле заявили об опасности нейросетей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нейросети могут представлять опасность в руках террористов. Его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Представитель Кремля отметил, что в руках недобросовестных пользователей и террористов нейросети могут стать грозным оружием.

Он также подчеркнул, что работа с подобными технологиями требует системных мер.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о солидарности крупных западных медиакомпаний с террористами. По ее словам, об этом свидетельствует отказ платформ удалять публикации с призывом расправляться с россиянами.

До этого Песков высказался о возможности блокировки YouTube в России. Он заявил, что в стране необходимо развивать отечественный видеохостинг Rutube. По его мнению, когда он будет соответствовать уровню YouTube, вопрос об ограничении доступа к иностранной платформе не будет актуален.