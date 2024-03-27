Релиз флагмана Huawei P70 может состояться в любой момент

Компания Huawei может начать продавать свои новые флагманские смартфоны из серии P70 в любой момент. Об этом сообщает издание iXBT, ссылаясь на китайского инсайдера, выступающего в соцсети Weibo под юзернеймом Digital Chat Station (DCS).

© Huawei

По данным Digital Chat Station, релиз устройства может состояться на официальном сайте компании Huawei в Китае. Из слов инсайдера также можно предположить, что китайский вендор не намерен проводить презентацию своих новых флагманов.

Изначально анонс и релиз серии Huawei P70 ожидался в конце марта 2024 года. Однако позже в сети появилась информация об отсрочке события на неопределенный срок.

По слухам, новые смартфоны Huawei будут работать на фирменном процессоре компании – Kirin 9010. В зависимости от модели диагональ LTPO-экрана будет варьироваться от 6,58 до 6,8 дюйма.

Ожидается, что серию P70 оснастят основной камерой с сенсором OV50H или IMX989. Смартфоны также должны получить сверхширокоугольный объектив на 50 МП и телеобъектив с перископом 50 МП, который позволяет делать четырехкратное оптическое увеличение кадра. Кроме того, заявлены спутниковая связь и обновление дизайна.