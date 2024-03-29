Флагманские Xiaomi 14 и 14 Pro вышли в цветах электромобиля Xiaomi SU7

В честь релиза своего первого электрокара SU7, компания Xiaomi представила новые версии флагманских смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro.

© Ferra.ru

Новинки отличаются от базовых моделей только цветами корпуса, которые выполнены в стиле Xiaomi SU7.

Хотя электромобиль будет доступен в девяти цветах, для смартфонов разнообразие меньше – всего пять:

Голубой

Оливково-зеленый

Оранжевый

Серый

Фиолетовый (метеоритный синий)

© ITHome

© ITHome

© ITHome

Рама у смартфонов выполнена из металла, а задняя крышка стеклянная. Начинка осталась такой же, как у обычных версий Xiaomi 14 и 14 Pro. Здесь все еще используется процессор Snapdragon 8 Gen 3, оперативная память стандарта LPDDR5X и постоянка UFS 4.0. Емкость аккумулятора в случае с Xiaomi 14 — 4610 мАч, а Xiaomi 14 Pro уже 4880 мАч.

Цветные Xiaomi 14 и 14 Pro доступны только в одной конфигурации: с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Стоимость… впечатляющая. Xiaomi 14 за 65 тыс. рублей и Xiaomi 14 Pro за 78 тыс. рублей.