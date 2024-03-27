В США виниловые пластинки обогнали CD-диски по продажам

В США продажи виниловых пластинок впервые с 1987 года обогнали компакт-диски, сигнализируя о возрождении интереса к ретро-формату.

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По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), в прошлом году было реализовано 43 млн виниловых альбомов на общую сумму $1.4 млрд.

Это на 6 млн единиц и $900 млн больше, чем у компакт-дисков, выручка от продажи которых составила всего $537 млн.

Несмотря на более высокую цену, винил продемонстрировал устойчивый 17-летний рост популярности. По признанию экспертов, физические коллекции аудиозаписей вновь становятся культурным трендом, особенно среди аудиофилов и ностальгирующих меломанов.

В то же время компакт-диски постепенно утрачивают былые позиции. В 2023 году было продано на 700 тыс CD меньше, чем годом ранее. Современные автомобили и компьютеры зачастую больше не оснащаются соответствующими приводами.

Тем не менее основным драйвером музыкальной индустрии остается цифровой сегмент. Платные стриминговые подписки, радиосервисы и рекламная модель обеспечили 84% общей выручки отрасли или около $14.4 млрд, установив новый рекорд.