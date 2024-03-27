Ученые изучили удлиненные черепа женщин-викингов

Исследователи Матиас Топлак и Лукас Керк изучили останки трех женщин, проживавших на острове Готланде в эпоху викингов. Обнаруженные захоронения относятся ко второй половине XI века.

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У древних жительниц острова были искусственно измененные черепа, имевшие вытянутую форму. По словам ученых, среди скандинавов и викингов была популярна практика модификации тела. Так, у мужчин эксперты обнаружили изменения в строении зубов.

Возле одной из захороненных женщин обнаружили дорогие украшения, которые свидетельствовали о ее особом положении в обществе. Ученые полагают, что модификации тела также указывали на социальный статус и принадлежность к определенной группе. Результаты исследования были опубликована в журнале Current Swedish Archaeology (CSA).

Ранее британский рыбак выудил из реки Черуэлл меч викингов возрастом 1100 лет. Археологи обследовали артефакт и пришли к выводу, что оружие изготовили в 850-975 годах нашей эры.