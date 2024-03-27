Инсайдер: Apple отказалась выпускать собственный ИИ

Компания Apple не планирует выпускать фирменный чат-бот с генеративным ИИ для iPhone вместе с iOS 18. Вместо этого компания будет использовать чужие технологии, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

Вместо фирменного чат-бота Apple рассматривает возможность лицензирования других сервисов, таких как Google Gemini и ChatGPT от OpenAI. По данным журналиста, следующая операционная система в iPhone, iOS 18, будет оснащена искусственным интеллектом, который будет помогать пользователям в их повседневной жизни. Каким образом это будет работать, пока не уточняется.

Изначально предполагалось, что генеративный ИИ должен улучшить возможности голосового ассистента Siri, сделав его «умнее». Также ожидается, что ИИ будет интегрирован в предустановленные приложения, такие как Apple Music, Shortcuts, Pages, Numbers и Keynote.

В прошлом Тим Кук пообещал, что компания анонсирует собственный «ИИ позже в этом году». Ожидается, что это произойдет в рамках конференции для разработчиков WWDC 2024, которая пройдет с 10 по 14 июня.