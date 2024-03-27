Бельгийские ученые создали ИИ для прогнозирования вкуса пива

Бельгийские ученые разработали модели искусственного интеллекта, способные предсказывать, как оценят потребители определенное пиво, и какие ароматические соединения пивовары могут добавить, чтобы улучшить его вкус. Исследование было опубликовано в Nature Communications.

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Сравнение и ранжирование профилей вкуса различных сортов пива — это вызов. Существует множество руководств на рынке, описывающих напитки общими терминами, такими как «фруктовый», и оценивающих их исключительно на основе вкуса одного человека.

Команда ученых начала химически анализировать пиво, тщательно измеряя концентрации сотен ароматических соединений. Обученная группа из 15 человек оценивала каждое пиво по набору из 50 критериев. Команде понадобилось пять лет, но когда у них появились химические концентрации и подробные отчеты о вкусе для сотен различных сортов пива, они поняли, что возможно использовать ИИ для связи между ними. Одна модель могла предсказывать ключевые ароматы и конечный балл оценки пива без необходимости человеческой дегустации.

Эти результаты в свою очередь использовались для улучшения вкуса существующего коммерческого бельгийского эля путем добавления определенных ароматов, предсказанных моделью, чтобы повысить качество пива. И, действительно, измененное пиво получило гораздо более высокие оценки на слепых дегустациях.