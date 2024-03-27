Samsung возродит бюджетную линейку смартфонов Galaxy C

Компания Samsung планирует возродить бюджетную линейку смартфонов Galaxy C. В издании My Fix Guide обратили внимание на базу данных Google Play Console, в котором обнаружили некий смартфон Galaxy C55.

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Судя по всему, будущий гаджет станет первым устройством в обновлённой бюджетной линейке Samsung. Согласно утечке, Galaxy C55 получит AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 7 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти. Гаджет будет поставляться с предустановленной ОС Android 14 в фирменной оболочке One UI.

Последней моделью бюджетной линейки от Samsung выступил Galaxy C7, вышедший в 2017 году. После этого южнокорейская компания отказалась от бренда в пользу Galaxy A — с недавних пор серия стала предфлагманской.