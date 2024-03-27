Vivo показала самый легкий складной смартфон с большой батареей

Компания Vivo провела презентацию флагманских складных смартфонов X Fold3 и Fold3 Pro, которые на сегодняшний день являются самыми легкими устройствами в данном сегменте. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Обе модели получили идентичные дисплеи: внешний экран — на 6,53 дюйма с разрешением 2748х1172 пикселей, а складной внутренний экран — на 8,03 дюйма — 2480х2200 пикселей. В обоих случаях используются матрицы AMOLED E7 с частотой 120 Гц и яркостью до 4500 нит.

За производительность базовой модели отвечает чип Snapdragon 8 Gen 2, тогда как Pro-версия предлагает актуальный Snapdragon 8 Gen 3. Аккумуляторы в Vivo X Fold3 и Fold3 Pro на 5500 и 5700 мАч поддерживают проводную зарядку на 80 и 100 Вт соответственно. Кроме того, старшая модель предлагает беспроводную зарядку на 50 Вт.

Vivo X Fold3 оснащен тройной 50-мегапиксельной камерой: основной, ультраширокоугольной и портретным объективом. Vivo X Fold3 Pro отличается использованием вместо портретного объектива 64-мегапиксельного перископического телеобъектива с трехкратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом.

Производитель отдельно отмечает, что Vivo X Fold3 весит всего 219 граммов, что даже меньше, чем у моноблоков в лице iPhone 15 Pro Max (221 г.) и Samsung Galaxy S24 Ultra (232 г.).

Стартовая цена базовой версии Vivo X Fold3 с конфигурацией 12/256 ГБ составляет 6999 юаней (около 89,4 тыс. руб.), тогда как за X Fold3 Pro 16/512 ГБ просят уже 9999 юаней (около 127,8 тыс. руб.).