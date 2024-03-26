Ученые раскрыли тайну устойчивости ящеров к сильнейшим змеиным ядам

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, как ящерицам семейства варанидов, к которым относятся комодские вараны, удается выживать после после укусов самых ядовитых змей Австралии. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

На австралийском континенте обитают одни из наиболее ядовитых змей в мире, включая тайпана — чемпиона среди себе подобных по количеству выделяемого токсина за один укус. Одной дозы яда этой рептилии достаточно, чтобы лишить жизни до 100 человек.

«Наше исследование показало, что большинство крупных варанидов или варанов, которые охотятся на ядовитых змей, унаследовали устойчивость к нейротоксинам — черта, возможно, связанная с их хищным образом жизни», — отметил автор научной работы, профессор Брайаном Фрай.

По словам исследователей, разные виды варанидов по-разному адаптировались к главному оружию змей. Например, комодские вараны оказались даже более уязвимы к нейротоксинам, однако компенсировали это почти непробиваемой для змеиных клыков броней. При этом сам варан может легко перекусить змею своими большими зубами.

Ученые выяснили, что некоторые карликовые, такие как древесные вараны, полностью утратили химическую устойчивость к ядам, однако они адаптировались к жизни на деревьях, где змеи не могут до них добраться. В то же время их наземные сородичи, напротив, выработали иммунитет к укусам змей.

Профессор Фрай добавил, что он и его коллеги наблюдают процесс эволюционного состязания между змеями и ящерами, поскольку и те и другие животные продолжают совершенствовать методы нападения и защиты в ходе противостояния.