Путин предложил поднимать интерес к науке с помощью кино

Президент России Владимир Путин поручил создавать художественные фильмы, которые помогут сделать профессию ученого популярнее. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ принять меры, необходимые для обеспечения производства и проката полнометражных художественных фильмов, направленных на популяризацию достижений российской науки и повышение престижа профессии ученого", - говорится в одном из пунктов.

Первый доклад по теме глава государства ждет до 1 июля, далее - ежегодно.