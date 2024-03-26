Путин поручил увеличить затраты на научные исследования

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 июля проработать поэтапное увеличение затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения. Информацию подтверждает документ, размещенный на сайте Кремля.

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«Представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки производителей научных приборов и оборудования, комплектующих и расходных материалов к ним российского происхождения», — говорится в указе.

До этого Путин назвал очень важным внедрение в практику отечественной медицины уникальных достижений науки. Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд как можно быстрее внедрялись в практику, в работу российских больниц и поликлиник.

26 марта Путин также заявил, что в ближайшие годы на оборону и социальную сферу РФ дополнительно выделят 9 трлн рублей, эти деньги не должны оказаться в чьих-то карманах.