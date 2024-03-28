В России зафиксировали редчайшую солнечную вспышку: таких было меньше 100

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ сообщили, что ученые вуза впервые зафиксировали аномальное увеличение потока мюонов космических лучей, вызванное мощной солнечной вспышкой. Событие было обнаружено 23 марта 2024 года в 01:40 по мировому времени (04:40 по московскому времени).

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Используя данные мюонного годоскопа УРАГАН в МИФИ, ученые обнаружили повышение скорости счета мюонов космических лучей в период с 01:39 до 01:44. Это явление, известное как GLE, происходит в результате мощных вспышек на Солнце.

Согласно ученым, с момента первой регистрации подобных событий в 1942 году было зафиксировано всего 73 случая. Вероятно, обнаруженное в МИФИ событие, названное GLE-74, было следствием мощной вспышки на Солнце класса X1.1, произошедшей в 01:33 и зарегистрированной на Земле через 8 минут.