Vivo показала мощный планшет Pad3 Pro с 13-дюймовым 3K-экраном

Компания Vivo представила планшет Pad3 Pro, который получил большой экран и флагманское «железо». Об этом сообщает портал GSMArena.

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Планшет оснащен 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3096х2064 пикселей с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления 144 Гц. Заявлена максимальная яркость в 900 нит, охват цветовой гаммы P3 и поддержка HDR10.

За производительность устройства отвечает флагманский чип MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X) и накопитель на 512 ГБ (UFS 4.0).

В Vivo Pad3 Pro установлен аккумулятор емкостью 11500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Планшет работает под управлением Android 14 с предустановленной фирменной оболочкой OriginOS 4, в которой имеется модель BlueLM от Vivo. Это генеративный ИИ для создания изображений и генерации текста. Кроме того, в устройстве имеется ПО с возможностью удаленного доступа к компьютерам Windows и Mac или для использования планшета в качестве расширенного экрана. Также в Pad3 Pro есть функция Continuity, позволяющая принимать звонки и передавать файлы на совместимые смартфоны.

Среди прочих особенностей называют поддержку стилуса Vivo Pencil2 и фирменного чехла-клавиатуры, который крепится с помощью магнитов, наличие восьми динамиков с поддержкой пространственного звука, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Vivo Pad3 Pro поступит в продажу в Китае по цене от 3 тыс. юаней (около 38,3 тыс. руб.) за версию 8/128 ГБ.