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Лукашенко объявил Белоруссию космической державой

Белоруссия стала космической державой. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в разговоре с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, передает БелТА.

Лукашенко объявил Белоруссию космической державой
© РИА Новости

Комментируя полет на Международную космическую станцию (МКС) первой участницы от Белоруссии Марины Василевской, глава государства отметил, что это является не только имиджем страны, но и целой отраслью. Президент также рассказал о личных переживаниях.

«Самое любимое мое зрелище. (...) Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе», — отметил Лукашенко, назвав запущенную ракету красавицей.

23 марта со стартовой площадки на космодроме Байконур была запущена ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25». На борту кроме Марины Василевской также находились космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

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