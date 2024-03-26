Адвокат рассказала о действиях при обнаружении личных фотографий в Сети

Закон на стороне человека, который не давал согласия на использования своего изображения на сайтах или на страницах соцсетей. Как можно защитить свои права и не дать использовать личные фотографии, рассказала «Известиям» адвокат Евгения Удовенко.

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По ее словам, согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, к изображению человека относятся его портреты, фотографии и иные изображения.

«Попробуйте урегулировать ситуацию мирным путем. Свяжитесь с администрацией сайта или пользователем социальной сети, который использовал вашу фотографию без разрешения, и попросите удалить ее. Часто этого бывает достаточно, чтобы решить проблему», - пояснила она.

Если же урегулировать ситуацию не получается, то необходимо сделать скриншоты страницы с фотографией, чтобы было видно URL-адрес, дату публикации и любую другую информацию, которая может быть использована в качестве доказательств, а затем написать претензию на имя того, кто разместил фото.

«В претензии укажите свои требования (удаление фотографии, извинения, компенсация ущерба и так далее) и срок, в течение которого ожидаете их выполнения. Приложите к претензии копии собранных доказательств. Если ваша претензия была проигнорирована или отклонена, можно подать иск в суд», - пояснила она.

Евгения Удовенко отметила, что при подаче иска можно не только требовать удаления изображения, но и заявить требование о возмещении морального и материального ущерба.

«Сумма компенсации за моральный вред не ограничена и устанавливается судом в каждом конкретном случае, учитывая обстоятельства дела», - заключила эксперт.

Адвокат также напомнила, что в законодательстве оговорены и исключения, когда возможно распространение изображения человека без его согласия. В частности, фото могут быть использованы в новостях или репортажах, когда изображение имеет общественное значение, в научных или образовательных материалах, в рамках розыска преступников или пропавших без вести лиц.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила россиян о штрафах за размещение определенных фото в Сети. По ее словам, в России запрещено публиковать фото без согласия человека, попавшего в кадр. Подтверждение должно быть получено исключительно в письменной форме. Кудерко отметила, что это по большей части касается фотографов-любителей, которые размещают снимки случайных прохожих на улицах