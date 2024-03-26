Xiaomi показала бюджетный смартфон Poco с флагманским дизайном

Xiaomi показала дешевый смартфон Poco с флагманским дизайном
Принадлежащий Xiaomi бренд Poco представил дешевый смартфон C61, который получил дизайн дорогого Xiaomi 14 Ultra. При этом новинка предлагается дешевле 10 тыс. руб., сообщает портал GizmoChina.
Poco C61 является «клоном» другого смартфона Xiaomi — Redmi A3, оснащенного 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650х720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 500 нит. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3.
За производительность новинки отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G36. Основная камера на 8 Мп дополнена датчиком с разрешением 0,08 Мп, а спереди установлена селфи-камера на 5 Мп. Аккумулятором емкостью 5000 мАч поддерживается зарядка со скромной мощностью всего в 10 Вт.
Среди прочих особенностей Poco C61 отмечают наличие сканера отпечатков пальцев в кнопке включения, аудиоразъема, слота для карт microSD и Android 14.
Пока что Poco C61 доступен для покупки исключительно в Индии. Новинку оценили в 7,5 и 8,5 тыс. рупий (около 8,4 и 9,5 тыс. руб.) за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ и 6/128 ГБ соответственно.