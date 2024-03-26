Xiaomi показала бюджетный смартфон Poco с флагманским дизайном

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco представил дешевый смартфон C61, который получил дизайн дорогого Xiaomi 14 Ultra. При этом новинка предлагается дешевле 10 тыс. руб., сообщает портал GizmoChina.

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Poco C61 является «клоном» другого смартфона Xiaomi — Redmi A3, оснащенного 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650х720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 500 нит. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3.

За производительность новинки отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G36. Основная камера на 8 Мп дополнена датчиком с разрешением 0,08 Мп, а спереди установлена селфи-камера на 5 Мп. Аккумулятором емкостью 5000 мАч поддерживается зарядка со скромной мощностью всего в 10 Вт.

Среди прочих особенностей Poco C61 отмечают наличие сканера отпечатков пальцев в кнопке включения, аудиоразъема, слота для карт microSD и Android 14.

Пока что Poco C61 доступен для покупки исключительно в Индии. Новинку оценили в 7,5 и 8,5 тыс. рупий (около 8,4 и 9,5 тыс. руб.) за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ и 6/128 ГБ соответственно.