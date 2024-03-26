В России придумали способ добычи галлия из алюминиевых отходов

Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) изобрели метод извлечения ценного металла — галлия. Для этого они начали перерабатывать алюминиевые отходы, сообщили RT в пресс-службе Минобрнауки России.

Галлий – это хрупкий металл, который применяют при изготовлении современных градусников, также его используют в электронике, оптике, спутниковой связи. Это сырье называют стратегически важным, подчеркивают специалисты.

При этом добывать галлий достаточно сложно, так как его месторождений практически нет, а сам он равномерно распределен в породе. В промышленности его добывали в ходе переработки полиметаллических руд или сжигания угля. Много этого металла содержится в отходах от алюминиевого производства, откуда его добывали с использованием специального растворителя. Однако эта методика имеет много недостатков. В промышленных масштабах ее применить не получится, а сами растворители очень токсичны, рассказала сотрудник СФУ, доктор химических наук Ольга Буйко.

Ученые изобрели комплексный подход, позволяющий извлечь галлий. Эта технология состоит из трех этапов. На первом углеродный концентрат нагревают при 600 ºС, а золу промывают соляной кислотой, вымывая из нее галлий. Раствор после этого очищают с помощью сорбента – он забирает галлий из раствора. После этого с сорбента галлий смывают дистиллированной водой.

После этого ученые получают так называемый технический галлий, отметила Буйко. Этот способ позволяет не только добыть металл, но и сократить объемы отходов алюминиевого производства, подчеркивают специалисты.

Напомним, Россия производит 4,1 млн тонн первичного алюминия в год и уступает по этому показателю только Китаю.