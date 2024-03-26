Представлен бюджетный смартфон Honor 90 Smart

Компания Honor анонсировала во Франции свой новый бюджетный смартфон Honor 90 Smart. Новинка стала пятым смартфоном в линейке после Honor 90, 90 Lite, 90 Pro и 90 GT.

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Особенности

Honor 90 Smart сзади имеет градиентную матовую поверхность. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым TFT LCD-дисплем с разрешением Full HD (2412×1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц и. Максимальна яркость экрана достигает 850 нит. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6020 в тандеме с GPU Mali-G57, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

На задней панели имеется тройная основная камера:

главный датчик на 108 Мп (f/1,75);

макро-объектив на 2 Мп (f/2,4);

датчик глубины на 2 Мп (f/2,4).

Для селфи и видеозвонков используется фронтальная камера на 8 Мп.

За автономность отвечает мощный аккумулятор ёмкостью 5330 мАч, поддерживающий быструю зарядку 35 Вт. Смартфон сохранил классический разъем для наушников 3,5 мм и имеет стереодинамики и дактилоскопический сканер на боковой грани. Смартфон поддерживает Bluetooth 5.1, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и NFC. Honor 90 Smart работает под управлением Magic OS 7.2 на базе Android 13. Размеры: 166,7×76,5×8,24 мм, вес – 199 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor 90 Smart уже доступен во Франции на официальном сайте компании. Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: Emerald Green и Midnight Black. Стоимость новинки составляет €250.