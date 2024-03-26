Археологи нашли древний порт на дне Черного моря

Первые подводные раскопки, проведенные в заливе Керпе в турецкой зоне Черного моря, открыли археологам территорию древнего порта, который существовал более 2000 лет назад, сообщает портал Arkeonews.

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Раскопки проводились в районе города Кандыра в Турции, в бухте, которая и сейчас дает естественную защиту от ветров и сильных волн. Считается, что ранее это место было хорошо известно грекам как «Кальпе», или в переводе «горшок, сосуд», а сейчас его называют Керпе.

Археологи полагают, что греческие моряки и торговцы использовали его еще с VII века до нашей эры. Возможно — как место для своей базы, куда привозили товары и откуда торговали с местными жителями; такие поселения известны и в других приморских регионах. А также здесь могла быть крепость для защиты торговых путей. Затем удобной бухтой пользовались и римляне, и византийцы, и генуэзские купцы. Также через нее проходил маршрут для перевозки древесины и древесного угля в Стамбул в период Османской империи.

Считается, что полноценный порт в Керпе существовал не менее 1500 лет. Однако часть его затоплена из-за изменения уровня моря.

И вот раскопки, начатые в 2020 году, позволили археологам обнаружить портовые сооружения — пирсы — и множество артефактов, датируемых периодом с IV века до нашей эры по XII век нашей эры. В том числе, многочисленные остатки амфор, которые много столетий выступали основной тарой для перевозки на судах жидкостей и сыпучих продуктов (например, масла, вина, зерна). Также найдены более «нарядная» краснолаковая керамика, лампы, фрагменты трубок и других предметов. Обнаружено и место кораблекрушения, но не уточняется, каким периодом датируется корабль или груз.

Команда работала на расстоянии около 80 метров от берега на глубине порядка четырех метров. Они обследовали площадь около 2000 квадратных метров.