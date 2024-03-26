В WhatsApp появилась функция перемотки видео

В популярном мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS появится новая функция, которая позволит перематывать видео. Об этом пишет портал WABetaInfo.

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Специалисты рассказали, что разработчики WhatsApp внедрили опцию перемотки видео.

«Для перемотки нужно два раза нажать на край экрана», — говорится в статье.

Эксперты подчеркнули, что опция может быть доступна не всем учетным записям, сейчас ею могут воспользоваться владельцы смартфонов на базе iOS.

«Для всех пользователей функция станет доступна в ближайшее время», — сообщили в WABetaInfo.

Ранее стало известно, что пользователям мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS станет доступна новая функция, которая позволит контролировать использование аватаров.